جامعة الإسكندرية تفوز بإنشاء مركز تميز في مجال أبحاث ودراسات المياه

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، عن فوز جامعة الإسكندرية بإنشاء مركز تميز في مجال أبحاث ودراسات المياه بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وقال الدكتور عصام الكردى ، أن هذا المشروع يعتبر أكبر مشروع ممول في تاريخ جامعة الإسكندرية بواقع 30 مليون دولار، مضيفا أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو إجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومراكز إستشارية في هذا التخصص الذي يتوافق مع الاستراتيجية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) مؤكداً أن موضوع المياه هو أحد أهم موضوعات الساعة في مصر، وسوف يكون لكافة كليات الجامعة دور كبير في هذا المشروع للتعاون فيما بينهم .

كما استعرض المجلس الأنشطة الطلابية لجامعة الإسكندرية خلال شهري يناير وفبراير، حيث توجه المجلس بالشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، بعد حصد الجامعة العديد من المراكز الأولى ودروع التميز في مختلف الأنشطة الطلابية بمختلف المسابقات، حيث شاركت الجامعة في "أسبوع شباب الجامعات" وحصدت 17 ميدالية والدرع العام للبطولة، كما شاركت الجامعة في "ملتقى شباب الوافدين بالمنصورة" وفازت الجامعة بكأس التميز كأكثر الجامعات مشاركة، وشاركت في" الدورة الأفروعربية بأسوان"، وشاركت في "ملتقى الجامعات المصرية السودانية"، وشاركت في "أولمبياد الفتاة الجامعية" وحققت الجامعة مراكز متقدمة في جميع هذه الملتقيات، كما قامت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية بتسليم درع رعاية الشباب للدكتور عصام الكردي والدكتور هشام جابر، تقديراً لدعمهما لكافة الأنشطة الطلابية بالجامعة .

كما كرم المجلس فريق كلية الهندسة بالجامعة الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "ذكاء المستقبل" التي نظمها بنك الإمارات دبي الوطني، بمشاركة 195 طالب يمثلون 30 فريق من 7 جامعات، حيث تقرر سفر الفريق لعرض فكرتهم في يوم الإبتكار والذي ينظمه البنك في دبي الإمارات .

ووافق المجلس ،على تخصيص يوم لتكريم كافة الطلاب بجامعة الإسكندرية المتفوقين في كافة المجلات والذين رفعوا إسم جامعة الإسكندرية عالياً فى المحافل المحلية والدولية ، وقرر المجلس تنظيم رحلات لطلاب الجامعة لزيارة المشروعات القومية الكبرى وبخاصة العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، وتعميق روح الإنتماء لديهم.

ووافق المجلس على زيادة بدلات الاشراف والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراة، وذلك من الموارد الذاتية للجامعة وذلك أسوة بباقي الجامعات بشرط إلتزام المشرفين بالإنتهاء من الرسائل خلال عامين للماجستير وثلاثة أعوام للدكتوراه من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة وذلك لجميع الطلاب .

ووافق المجلس على إصدار دليل وحدة المكتبة الرقمية، والذي يشتمل على الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة مثل نظم المعلومات والمكتبات وقسم الوعي المعلوماتي والانتحال العلمي ووحدات المكتبات الرقمية الفرعية بالكليات والمعاهد، وكذلك يشتمل على الأليات والإجراءات للتقدم لفحص النزاهة العلمية وإيداع النسخة الرقمية في المستودع الرقمي وذلك من خلال النماذج والاستمارات للتقديم وجميع القرارات المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة

ووافق المجلس على إصدار دليل أخلاقيات وإستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى، نظرا لضرورة إتباع القوانين والأنظمة المحلية المعمول بها والسياسات المؤسسية عند استخدام الحيوانات في البحث العلمي والتعليم، وإستيفاءا لمتطلبات النشر الدولي للأبحاث المتضمنة استخدام حيونات التجارب .

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الهندسة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مجالات التعليم والتدريب ذات الصلة بالأمن النووى، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الاسكندرية وجامعة جمال عبد الناصر بغينيا كوناكرى، ومذكرة التفاهم بين جامعة الاسكندرية وجامعة كاى بالصومال، وتجديد مذكرة التفاهم بين الجامعة ومعهد فرجينيا تك بولتيكينك وجامعة الولاية (فيرجينيا تك) بلاكسبرج فيرجينيا ـ بالولايات المتحدة الأمريكية، ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ـ جامعة الإسكندرية مع كل من كلية الطب بالقوات المسلحة، والمنطقة الروتارية 2451 لجنة القطاع الطبى، وجامعة بيروت العربية.

ووافق المجلس على ترقية 14 عضو هيئة تدريس، 5 إلى درجة أستاذ، و9 إلى درجة أستاذ مساعد ، وتعيين 19 مدرس ، ومنح 57 درجة دكتوراة و104 درجة ماجستير .