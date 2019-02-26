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تيريزا ماي تعلن إجراء تصويت برلماني جديد على اتفاق بريكست الشهر المقبل

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:55 م
تيريزا ماي تعلن إجراء تصويت برلماني جديد على اتفاق بريكست الشهر المقبل تريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء أنه سيتم إجراء تصويت ثان على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في البرلمان بحلول 12 مارس المقبل.

وتابعت ماي أمام مجلس العموم البريطاني - حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أنه في حال التصويت بالرفض فسيسمح للنواب في اليوم التالي بالتصويت على الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وفي حال رفض هذا الخيار أيضا فسوف تمنح ماي مجلس العموم الفرصة في 14 من مارس للتصويت على تمديد محدود للمادة 50 من معاهدة لشبونة والمعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ماي أن تلك الإجراءات تهدف إلى طمأنة النواب مع اقتراب موعد خروج البلاد من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

كما انتقدت ماي دعوة حزب العمال لإجراء استفتاء شعبي جديد على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي قائلة إن ذلك سيعيد البلاد إلى المربع الأول وأن المصوتين الذين دعموا الحزب في الانتخابات الأخيرة بناء على توقعهم بالتزامه بتحقيق البريكست سيستاءون، مؤكدة أن الديمقراطية في البلاد باتت على المحك.

يشار إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 من مارس المقبل، وفي حال عدم إقرار اتفاق بشأن الخروج فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني وغيره من المجالات.

 

 


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