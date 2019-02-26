تنفيذ 1070 حكما قضائيا فى حملة مكبرة بالفيوم

كما أسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، عن ضبط 98 قضية تموين متنوعة، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، وقضية تعاطي مخدرات، ومراقب هارب، و11 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و94 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 367 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.