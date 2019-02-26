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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:28 م
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تنفيذ 1070 حكما قضائيا فى حملة مكبرة بالفيوم

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:10 م
تنفيذ 1070 حكما قضائيا فى حملة مكبرة بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 9 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و955 مخالفة وجنحة مرورية وتنفيذ 1070 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.

كما أسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، عن ضبط 98 قضية تموين متنوعة، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، وقضية تعاطي مخدرات، ومراقب هارب، و11 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و94 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 367 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

 


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