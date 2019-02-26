تقرير : استثمارات البنية التحتية فى الصين تتعرض لضغوط

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قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين، اليوم الثلاثاء، إن خطط الاستثمار فى البنية التحتية تتعرض لضغوط، فى ظل تراجع ثقة المستثمرين، مضيفة أن بعض القطاعات شهد تراجعا حادا فى المشروعات المقررة.

وعادة ما تنفذ أجهزة محلية وجهات تسيطر عليها الدولة مشروعات البنية التحتية فى الصين، وقالت اللجنة فى تقرير إن الاستثمار فى الصناعة قد يواجه ضغوطا فى النصف الأول من 2018، مع تراجع أرباح الشركات منذ أواخر العام الماضى، بفعل الطلب الضعيف والأسعار المنخفضة.

وتابعت أن نمو الاستثمار العقارى فى الربع الأول من العام سيظل سريعا نسبيا، لأن بعض المشروعات قيد البناء منذ 2018، لكن قد يتراجع تدشين أعمال بناء جديدة.