تعرف على أعمال "صحة الفيوم" خلال شهر فبراير

الفيوم - رباب الجالى

صرح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بأنه من خلال المتابعة المستمرة لقطاع الصحة بالمحافظة رصد أعمال مديرية الصحة بالفيوم خلال شهر فبراير والتى تمثلت فى قيام مفتشى قسم التفتيش الصيدلى بحملة مشتركة مع إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز اطسا أسفرت عن ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص وتم مصادرة الأدوية وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم المرور والتفتيش على الصيدليات الأهلية والخاصة والحكومية وبلغ عددهم (39) بالإضافة إلى ما تم القيام به من أعمال إدارية ومحاضر مناقشة عدم تواجد صيدلى أثناء المرور ومخالفات أدوية كما تم صرف طلبيات أدوية، وسائل تنظيم الأسرة، ألبان، أمصال، أدوية طوارئ لعدد 11 إدارة ومستشفى ومركز طبي.

وتابع المحافظ أنه فى إداراة الطب العلاجى تم تدريب التمريض المسئول عن الدرن بالوحدات الصحية التابعة لمستشفى إطسا وإبشواى وفيدمين، مضيفا أنه تم المرور على عيادة الحواتم ووحدة العزب ومركز سنورس وتم الانتهاء من تدريب الدعم النفسى للاجئين وتم الإشراف على استلام طلبية الألبان عدد (20016) وجارى تنفيذ برنامج الغدة الدرقية بصفة دورية السبت والثلاثاء من كل أسبوع بقطاع رعاية الأمومة والطفولة.

وأشار المحافظ إلى أنه فى إدارة المعامل تم فحص (746) من عينات الكيمياء وأبحاث دم ومزارع درن كما قامت إدارة الشئون الوقائيه بالمرور على (79) منشأة وأخذ عدد (139) وتحرير (49) محضرا، وقامت إدارة البيئه بالمرور على (مزارع الدواجن، الزرائب، أماكن تربية الحيوانات، المدارس، الأسواق العامة ، الجبانات، السلخانات، حمامات السباحة، الغسيل الكلوى، المياه المرشحة) بالإضافة إلى قيام إدارة وحدة النفايات بحرق 16709 ك نفايات، وفى قطاع القوافل العلاجية تم توقيع الكشف الطبى على (1367) مريضا بمنشأة فيصل مركز إطسا.

وأضاف المحافظ، أنه فى بيان لإدارة الطوارئ تم تخصيص غرفة بالمديرية لخدمة النداء الآلى (137) والمرور على إدارة الرعاية الحرجة على مستشفيات الفيوم العام وإبشواى المركزى قسمى الحضانات والعناية المركزة تمهيدا للافتتاح، وفى بيان لإدارة التمريض تم المرور على المستشفيات الآتية (الفيوم العام، الحميات ، إبشواي، فيدمين، سنورس، طامية، إطسا) وتم المرور على وحدات الرعاية الأساسية (مركز طبى الحادقة، مركز طبى السد العالي، سنرو البحرية، منشية دكم، مركز طبى سنهور القبلية، الروضة، الروبيات، عيادة الحواتم) المشاركة فى التحضير لمبادرة الرئيس للفحص عن الأنيميا والتقزم والسمنة لأطفال المدارس.