تعرف على أبرز تحذيرات على عبد العال للنواب بعد تكرار غيابهم

كتبت إيمان على

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأمين العام للمجلس، بإبلاغه بأسماء النواب الذين لم يحضروا جلسة البرلمان، لإبلاغها للصحافة، حتى يعلم المواطنون من يحضر ومن لا يحضر جلسات المجلس من النواب.

وليست هذه المرة الأولى من تهديدات "عبد العال "، بل تكرر على مدار انعقاد البرلمان خلال الـ3 سنوات الماضية، بشأن استمرار ظاهرة الغياب، إلا أنه حتى الآن لم ينجح المجلس فى الحد من هذه الظاهرة التى تزعج رئيس البرلمان.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المرات التى رفض فيها رئيس مجلس النواب غياب النواب وكلماته:

فبراير 2019.. طالب الأمين العام بإبلاغه بأسماء النواب لإبلاغها للصحافة.

ديسمبر 2018.. جدد تلويحه بإعلان أسماء النواب المتغيبين لوسائل الإعلام، وتارة أخرى بتعليق قائمة تضم أسماءهم على باب القاعة العامة

قبل فض دور الانعقاد الثالث.. "المشكلة إنى سأضطر إلى مد دور الانعقاد وهو الحل الوحيد لأن عدم اكتمال الثلثين يلغى قيمة القوانين.

يوليو 2018.. "المفروض أحاسب رؤساء الهيئات البرلمانية مش عارف بتروحوا فين".

أبريل 2018.. "أعلن إذاعة أسمائهم فى نشرة تسعة وتعليق أسمائهم فى الأماكن العامة بدوائرهم".

9 نوفمبر 2017.. إعلان أسماء المتغيبين على باب القاعة وسيتم رفع بصمة الحضور بعد الجلسة بـ"ربع ساعة".

8 نوفمبر 2017.. وجه على عبد العال بإعلان أسماء النواب المتغيبين على باب قاعة الجلسة العامة.

8 نوفمبر 2017.. اعتبر رئيس مجلس النواب أن الحضور اليوم "باهت".

7 نوفمبر 2017.. انتقد "عبد العال" عدم الالتزام بحضور الجلسات العامة، قائلاً: "ستعودون لدوائركم، وسيسألكم أهلها لماذا لا تحضرون الجلسات!".

23 أكتوبر 2017.. انفعل على عبد العال من غياب النواب بقوله: "هنرفع بصمات الحضور الساعة 11 وربع بعد الجلسة بربع ساعة".

29 مايو 2017.. هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيمد دور الانعقاد الثانى للبرلمان، لينتهى فى شهر سبتمبر حال استمرار غيابهم.

7 مايو2017.. داعب "عبد العال" النواب قائلا: "المفروض تكونوا موجودين.. أنا بفكر الجلسة تنعقد الساعة التاسعة صباحًا واللجان تنعقد مساءً، عايزين نبدأ بدرى ونخلص بدرى".

3 مايو 2017.. مازح "عبد العال" النواب قائلاً: "طبعًا أنتوا المكافأة اللى بتاخدوها ضعيفة، مقارنة بما يحصل عليه النائب بمجلس الشيوخ ولكن هناك خصومات مالية فى الجلسات المهمة"، متابعًا: "بصراحة المجلس ده ممتاز ممتاز، إلا فى حاجة واحدة بس وهى حضور النواب".

15 ديسمبر 2016.. أعلن الدكتور على عبد العال أنه سيتم نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات العامة فى وسائل الإعلام.

فى 15 أكتوبر 2016.. قال "عبد العال": "سيتم إعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات بدءًا من اليوم، وتعليق كشوف بذلك خارج القاعة وبدء تطبيق الجزاءات الموجودة فى اللائحة على الغائبين".