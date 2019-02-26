تطعيم 450 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن 1965 فريقا بمديرية الصحة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، ومتابعة الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، تطعيم 450 ألف طفل بمدن وقرى المحافظة ضد مرض شلل الأطفال، فى إطار الحملة القومية للحفاظ على المحافظة خالية من مرض شلل الأطفال، بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والرقابية والتنفيذية والشعبية.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، تمكنت من تطعيم 450 ألف طفل من عمر يوم، وحتى 5 سنوات على مستوى المحافظة، بنسبة حوالى 95%من المستهدف 532 ألفا و128 طفلا بالطعم الفموى، ما بين نقطتين على الثلث الأخير من اللسان بمعرفة فرق ثابتة ومتحركة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الريفية على مستوى المحافظة.

وأضاف أن عدد الفرق المشاركة، الثابتة والمتحركة 1965 فريقا، والتى تضم 5 آلاف و895 مشاركا، وتم تدريبهم.