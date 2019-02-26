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تشغيل جميع محطات المياه المتوقفه بسبب بقعة سولار بالنيل فى سوهاج

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:53 ص
تشغيل جميع محطات المياه المتوقفه بسبب بقعة سولار بالنيل فى سوهاج بقعة سولار - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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قال اللواء مهندس محمد بدري محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، إن الشركة أعادت تشغيل محطتي مياه الشرب المرشحتين على النيل بقريتي شطورة بمركز طهطا والسكساكة بمركز طما في شمال المحافظة عقب التوقف بسبب تسرب بقعة سولار للنيل.

وأوضح اللواء محمد بدري رئيس الشركة، أن الشركة كانت قد أعلنت حالة الطوارئ أمس  فور ورود بلاغ لها من فرق الرصد والمتابعة بظهور بقع متفرقة للسولار في مياه النيل بدأت من مركز المراغة، لافتًا إلى أنه تم على الفور إغلاق محطة مياه الشرب السطحية على النيل بالمركز بعدما تلاحظ وجود بقعة رقيقة ومتقطعة من السولار تتحرك باتجاه التيار ولم يتم تحديد مصدر تسريب السولار وتم إعادة تشغيل محطة مياه المراغة بعد التأكد من انتهاء مرور البقعة وقيام معامل الجودة بأخذ عينات من المياه وتحليلها والتأكد من جودتها وبعدها تم تشغيل باقى المحطات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم تشكيل نقاط مراقبة لرصد تحرك بقعة السولار وسببها بالتعاون مع مديرية الري وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، لافتا إلى أنه تمت ملاحظة أجزاء متقطعة من البقعة أمام مآخذ محطتي مياه شرب شطورة والسكساكة فتم على الفور إيقاف تشغيل المحطتين لحين انتهاء مرور بقعة السولار وتشغيل محطات مياه الشرب الجوفية بمركزى طهطا وطما لتوفير المياه للمواطنين.

وأنهى البدرى تصريحاته بأن إغلاق المحطات بمثابة إجراء احترازى لمنع اختلاط مياه الشرب النقية ببقعة السولار المتسربة .

 

 


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