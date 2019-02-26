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تركى آل الشيخ يعلن عن إنشاء برنامج اجتماعى خدمى فى مصر بـ 100 مليون جنيه

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:58 م
تركى آل الشيخ يعلن عن إنشاء برنامج اجتماعى خدمى فى مصر بـ 100 مليون جنيه تركي آل الشيخ
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن إنشاء برنامج إجتماعي خدمي فى مصر، على أن تكون تكلفته 100 مليون جنيه.

 

ونشر تركى آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا رسميًا جاء كالتالى: "انطلاقًا من المسئولية الإجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدًا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجًا، ودعم الجمعيات الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام.

 

وأضاف البيان: كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي إنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.. يؤكد النادي أنه بصدد رصد ميزانية قدرها 100 مليون جنيه مصري لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري، ويدعو نادي بيراميدز كل من لديه أى اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعى الخيرى أن يتواصل مع إدارة النادي".

 

 

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تركي ال الشيخ

تركى الشيخ

نادي بيراميدز

بيراميدز




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