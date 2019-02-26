ترامب يصل فيتنام تمهيدا لحضور القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

كتب سمير حسنى

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوى اليوم الثلاثاء، لحضور ثانى اجتماع قمة له مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون وذلك بعد ثمانية أشهر من أول اجتماع تاريخى بينهما فى سنغافورة.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان كيفية تنفيذ تعهد كوريا الشمالية بالتخلى عن أسلحتها النووية وكيفية تحسين العلاقات بين البلدين.

واحتلت القمة المقرر عقدها بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رأس الأحداث العالمية صباح اليوم الثلاثاء، خاصة بعد وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام وسط ترحيب واسع من المواطنين والقيادات السياسية.