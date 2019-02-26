تدشين كاتدرائية القديس كيرلس للأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

يترأس الكاردينال ليوناردو ساندرى، المبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، وعميد مجمع الكنائس الشرقية، اليوم الثلاثاء، التدشين الرمزى لوضع حجر الأساس لكاتدرائية القديس كيرلس عامود الدين للأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر الجديدة، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، وبرونو موتزارو سفير الفاتيكان بمصر، والمنسنيور جان ليمشوا مستشار سفير الفاتيكان والمونسنيور فلافيو سكرتير الكاردينال.

وقال القمص مرقس يوسف بمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، ومن اللجنة المنظمة لاستقبال الكاردينال، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2154 مترا، بمركز خدمات الحى الثانى بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية لإقامة كاتدرائية للأقباط الكاثوليك؛ مشيراً إلى أنه تم استلام قطعة الأرض فى شهر فبراير الجارى.

وأنهت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، استعداداتها لاستقبال الكاردينال ساندرى لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، وذلك فى زيارة قصيرة إلى الكاتدرائية ومكاتب الإبرشية، كما سيلتقى نيافته بالكهنة وأعضاء الرهبانيات فى دير درنكة ويشهد عدة فعاليات.

يذكر أن الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، يزور مصر، وعدد من الإيبارشيات بالمحافظات المختلفة، فى الفترة بين 24 فبراير حتى 4 مارس 2019، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى.



تخصيص قطعة أرض لبناء كاتدرائية للاقباط الكاثوليك بمدينة ناصر الجديدة باسيوط



تخصيص قطعة أرض لبناء كاتدرائية للاقباط الكاثوليك بمدينة ناصر الجديدة باسيوط



تخصيص قطعة أرض لبناء كاتدرائية للاقباط الكاثوليك بمدينة ناصر الجديدة باسيوط



مخطط قطعة أرض لبناء كاتدرائية للاقباط الكاثوليك بمدينة ناصر الجديدة باسيوط