تخصيص 20 منحة مجانية للطلاب الوافدين الأفارقة بجامعة جنوب الوادى

قنا - وائل محمد

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على تخصيص 20 منحة مجانية للطلاب الوافدين الأفارقة تشمل إعفاءهم من رسوم الالتحاق والرسوم الجامعية ورسوم المدن الجامعية، ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الطب بقنا ومديرية الصحة بقنا، كما وافق المجلس على اعتماد الدورة التدريبية "الكتابة العلمية والنشر" ضمن دورات تنمية القدرات.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور ياسر عبد الجليل أحمد فى درجة وظيفة أستاذ بكلية الطب البيطرى والتعيين فى درجة مدرس لكل من الدكتورة رجاء ضاحى محمد أحمد ومنى محمد أبو العلا محمد بكلية التمريض والدكتور عادل محمد أحمد بكلية الصيدلة

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 13 طالب وطالبة ومنح درجة الماجستير لعدد 21 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين فى دور نوفمبر 2018 درجة دبلوم الدراسات العليا "ميكروبيولوجيا الحيوان – مراقبة الاغذية "وعددهم 39 طالبا وطالبة كل بالتقدير من كلية الطب البيطرى .