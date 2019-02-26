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تحقيقات مقتل شابين بـ"الشرابية": "تم ذبحهما لسرقتهما دون خلافات مع أحد"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:00 ص
تحقيقات مقتل شابين بـ"الشرابية": "تم ذبحهما لسرقتهما دون خلافات مع أحد" جثه،ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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كشفت مناظرة نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوى، رئيس النيابة فى العثور على جثتى شابين مذبوحين داخل عقار سكنى بالشرابية، أن الواقعة تمت بغرض سرقة الشابين، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالواقعة.

 

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليهما من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة بالقرب من العمل للمكوث بها، ويوم الواقعة عثر الأهالى عليهما داخلها مذبوحين، فأبلغوا الشرطة، واستمعت النيابة لأقوال صاحب الشقة والذى كشف أن المجنى عليهما لم يفتعلا أى مشاكل مع أحد وكانا يبحثان عن لقمة عيش فى القاهرة.

 

كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالى مفاده العثورعلى جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم.

 

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجنى عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا فى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، تحرر محضر بالواقعة،وباشرت النيابة التحقيقات.


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