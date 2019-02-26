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تجديد ندب عبد الله حسن معاونًا لوزير الأوقاف لشئون المتابعة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:19 ص
تجديد ندب عبد الله حسن معاونًا لوزير الأوقاف لشئون المتابعة د. عبدالله حسن عبد القوى معاون وزير الأوقاف والمدرس بجامعة الأزهر
كتب – إسماعيل رفعت
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أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا وزاريًّا بتجديد ندب عبدالله حسن عبد القوي إسماعيل – المدرس المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع المنوفية، وخريج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة (الدفعة الأولى) ، للعمل معاونًا لوزير الأوقاف لشئون المتابعة للعام الثانى.
 
قال بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ماضية قدما وبقوة فى الدفع بمزيد من الشباب إلى مواقع الريادة، وفى إطار إيمان وزارة الأوقاف بالشباب وقدراتهم وطموحاتهم وقدرتهم على الإنجاز من خلال نجاحهم فى إنجاز الملفات الدعوية والإدارية والقيادية التى أسندت إليهم.

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