تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 819 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 827.932 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.5 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.63%، والعرب على 9.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.95%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والأجانب بقيمة 81.1 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 354 ألف جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14886 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2469 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 18916 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.