تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير

(الهند) (رويترز)

قال متحدث عسكري هندي إن القوات الهندية والباكستانية تبادلت إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما شنت طائرات هندية غارات جوية داخل باكستان ضد أشخاص يشتبه بأنهم متشددون.

وقال المتحدث "في حوالي الساعة 06:30 مساء بتوقيت الهند، بادرت باكستان بخرق غير مبرر لوقف إطلاق النار بعدما أطلقت نيران أسلحة صغيرة على طول خط السيطرة في قطاع نوشيرا، وردت القوات الهندية بشكل مناسب".

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين بعد الغارة الجوية عبر الحدود.