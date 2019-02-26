تأخر 7 رحلات عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب ــ هانى عثمان

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول لتلك الرحلات.

وقالت مصادر، إن رحلات الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول، إضافة إلى رحلة طيران الاتحاد رقم 658 والمتجهة إلى أبو ظبى تأخرت عن مواعيد الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول.



وأضافت المصادر، أن هناك تأخر فى اقلاع رحلات الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة الى الكويت، ورحلة شركة العربية للطيران رقم 9621 والمتجهة الي الشارقة، ورحلتي شركة نسمة للطيران رقم 140 والمتجهة الي القصيم، ورحلة رقم 182 والمتجهة الي ينبع بالمملكة العربية السعودية، بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول.

