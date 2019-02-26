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بلاغ يتهم معتز مطر بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:18 م
بلاغ يتهم معتز مطر بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة معتز مطر-ارشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2693 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الإعلامى الهارب معتز مطر بالتحريض ضد الدولة
 
ونص المحامى، أن المقدم ضده البلاغ رغم صدور احكام عديدة ضده للتحريض على الدولة ونشر أخبار كاذبة، ما زال مدفوعا بالمبالغ الطائلة التى يتلقاها من المخابرات التركية والتنظيم الدولى للإخوان ليخرج يوميا عبر برنامجه المذاع على قناة الشرق الإخوانية والتى تبث من تركيا وهو يحرض على قلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى المصرى.
 
وأضاف أن العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم، مشيرا إلى أن العميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم فى حق وطنه الذى لا يستحق ان يحمل جنسيته.
 
وأكد فى بلاغه، أن الاتهامات الموجهة للعميل الهارب معتز مطر تتمثل فى التحريض على قلب نظام الحكم و التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع جهاز المخابرات التركى مقابل أموال يتلقاها بصفة دورية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
 
وطالب المحامى فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى واقعة اتهام العميل الهارب معتز مطر بالتحريض على قلب نظام الحكم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية، وإخطار الانتربول الدولى لإدراجه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
 
كما طلب فى ختام بلاغه بضم حلقات الاعلامى الهارب معتز مطر بتاريخ 20 ، 23 ، 24 ، 25 فبراير 2019 باعتبارها دليل إدانة ضد العميل الهارب.

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