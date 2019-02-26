بحوث البترول: 38 براءة اختراع و12مشروعا لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

كتب : أسماء أمين

أكد الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، حرص المعهد على تنظيم المؤتمر سنوياً، انطلاقاً من الأهمية العالمية لقطاع البترول والطاقة، مشيرا إلى أن انعقاده هذا العام تحت عنون "مصر – أفريقيا معاً للتنمية"، تأكيداً لاستراتيجية الدولة المصرية، باعتبار عام 2019 عام افريقيا بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الإتحاد الأفريقى، وندرك أن الغاية من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشروعه الوطنى فى تنمية البلاد، والإنفتاح على العالم وخاصة الدول الأفريقية والعربية والجهود المضنة التى تتخذها الحكومة بمعدلات متصاعدة ومتسارعة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى فى إطار نظرة استراتيجة لمستقبل البلاد فى العقود القادمة

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى الثانى والعشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية، تحت شعار "مصر– أفريقيا.. معاً للتنمية" والذى ينظمه معهد بحوث البترول بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و كل من السيد عباس النقى أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك) والدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطرى سفير جمهورية تشاد بالقاهرة

وأوضح مدير معهد بحوث البترول، أن المعهد يسير وفقاً لأهداف واضحة الملامح لخدمة قطاع البترول والصناعة والبحث العلمى واضعاً نصب عينه ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الإبتكار بالأهداف والتحديات الوطنية معلنًا الاستعداد التام لتبنى فكرة تجمع قارى يتمثل فى مراكز ومعاهد بحثية فى قطاع البحث العلمى فى البترول والطاقة على مستوى قارة إفريقيا.

وأضاف مصطفى، أن هناك عدة محاور رئيسية لنجاح المعهد أهمها العنصر البشرى الذى استطاع خلال 8 أشهر الحصول على 38 براءة اختراع من إجمالي 66 براءة، بالإضافة إلى التقدم بـ 12 مشروعا لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وتم نشر 302 بحثاً علمياً فى مجلات عالمية Scopus ذات معامل تأثير عالى كما تم تدريب 90 فردا من دولة تشاد وتأهيلهم تأكيداً لأهمية التعاون المصرى الأفريقى و جارى عقد إتفاق تعاون مع دولة جيبوتى للبدء فى دورات تدريبية متخصصة ، ثم يأتى المحور البحثى حيث تم تحديد أولويه ربط البحث العلمى وأنشطته المختلفة بإحتياجات المجتمع مع التركيز على قضايا المياه والطاقة ، بالاضافة إلي المحور الاقتصادي الذي يتمثل في تعظيم الإستفادة من الأبحاث العلمية وبراءات الإختراع من خلال تحويلها إلى مخرجات بالإضافة إلى الأقسام البحثية ومراكز المعهد ذات الطابع الخاص والمشروعات التى تقدم لقطاع البترول والقطاع الصناعى والقطاع المدنى .

واشار إلى ان المؤتمر سوف يناقش على مدار ثلاثة أيام في 21 جلسة(167 بحثًا علمىًا تضم مختلف الرؤى والحلول العلمية والتطبيقية لأهم التحديات التى تواجه كل قطاعى الطاقة والمياه في مجالات " التكرير – التعدين – الإنتاج – معالجة المياه والبيئة .كما يشارك بالمؤتمر 37 شركة بترول بالاضافة الى 13شركة عارضة بالمعرض المصاحب للمؤتمر و11 راعيًا رسميًا.