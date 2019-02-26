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باكستان ترفض تصريحات هندية عن قصف "معسكرات إرهاب" على أراضيها

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:32 م
باكستان ترفض تصريحات هندية عن قصف "معسكرات إرهاب" على أراضيها رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
رويترز
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رفض كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين فى باكستان اليوم الثلاثاء تصريحات للهند بأنها قصفت "معسكرات إرهاب" داخل الأراضى الباكستانية وتعهدوا بإثبات خطأ مزاعم نيودلهى محذرين من أن بلادهم سترد على العدوان الهندى.

وقالت لجنة الأمن الوطنى الباكستانية التى تضم كبار المسؤولين ومن بينهم رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش قمر جاويد باجوا فى بيان إنها "رفضت بشدة زعم الهند استهداف معسكر إرهابى مزعوم قرب بالاكوت و(رفضت) زعم وقوع خسائر بشرية كبيرة".

وقالت اللجنة إن خان "سيجرى اتصالات مع قادة العالم لكشف السياسة الهندية غير المسؤولة". وحذرت أيضا من أن "باكستان سترد فى الوقت والمكان اللذين تقررهما".

وقال وزير خارجية الهند إن طائرات بلاده نفذت اليوم الثلاثاء ضربات جوية ضد معسكر لمتشددين فى الأراضي الباكستانية وقال مصدر في الحكومة الهندية إن 300 متشدد قُتلوا في الهجوم.

 

 


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