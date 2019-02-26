اليوم..."رجال الأعمال" تناقش برنامج مساندة ورد أعباء التصدير

تنظم لجنتا التصدير والصناعة بجمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً بحضور المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، إن الاجتماع المشترك يستعرض خطة وزارة التجارة فى النهوض بالصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة لها.

وأضاف المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن الاجتماع يناقش ايضا محاور برنامج وزارة التجارة والصناعة الجديد والخاص بالمساندة ورد أعباء التصدير ودور مجتمع الأعمال للمساهمة فى أهدافه.