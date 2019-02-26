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"اليوم السابع" تجدد تحذيرها لقرائها من وجود صفحات مزيفة تنتحل اسمها

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:09 م
"اليوم السابع" تجدد تحذيرها لقرائها من وجود صفحات مزيفة تنتحل اسمها لوجو اليوم السابع
أحمد جمال الدين
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تجدد جريدة "اليوم السابع" تحذيرها لقرائها الأعزاء من وجود بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تنتحل الاسم واللوجو الخاص بموقع "اليوم السابع" الإخبارى، بهدف تحصيل مبالغ مالية من المواطنين لنشر المقالات أو الأخبار أو الشكاوى الخاص بهم.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" فى نشر أخبار كاذبة وشائعات، أو ابتزازهم والحصول على أموالهم، لأنها تستهدف ضرب مصداقية "اليوم السابع" من خلال نشر الأخبار المزيفة، وسرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتؤكد مؤسسة "اليوم السابع" على أن الخدمات التى تقدمها لقرائها الأعزاء من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى سواء صفحة الأخبار، أو الصفحة الخاصة بتلقى الشكاوى والتى يتم نشرها عبر خدمة "صحافة المواطن" كلها مجانية، ولا يتحمل القارئ أو يطلب منه أى مبالغ مالية بأى شكل من الأشكال وتحت أى مسمى .

وكانت قد دأبت بعض الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراؤها بعض أصحاب المآرب الخبيثة على استغلال لوجو واسم "اليوم السابع"، للاستفادة من مصداقية ومهنية "اليوم السابع" فى نشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية.

وتؤكد "اليوم السابع" أنها قامت بتكليف فريقها القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة .

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

وتنوه المؤسسة بأن الصفحات الرسمية التابعة لها هى..

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