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النيابة تستمع لأقوال رانيا يوسف فى بلاغها ضد مروج فيديو إباحى ونسبه إليها

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:14 ص
النيابة تستمع لأقوال رانيا يوسف فى بلاغها ضد مروج فيديو إباحى ونسبه إليها الفنانة رانيا يوسف
كتب أحمد الجعفرى
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بدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، الاستماع لأقوال الفنانة رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم من جانبها ضد شخص مجهول، قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنها هى من تظهر خلال الفيديو.
 
وجاء فى البلاغ، أن الفنانة رانيا يوسف فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وال"يوتيوب" يحتوى على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هى على خلاف الحقيقة.
 
وتابع البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لإتهامه بسبها وقذفها وطعنه فى عرضها.
 

 


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