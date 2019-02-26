النيابة تستمع لأقوال الشهود فى واقعة إلقاء مسن نفسه تحت مترو المرج

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة المرج الي أقوال عدد من شهود العيان في واقعة القاء مسن نفسه أمام مترو المرج ، والذين أكدوا انهم اثناء وقوفهم علي رصيف المحطة في حوالي الساعه التاسعة صباحا ، فوجئوا بهرولة رجل سريعا اثناء قدوم القطار ثم القي بنفسه امامه.

واشار الشهود الي انهم لم يستطيعوا انقاذه لانه باغت من في المحطة والقي بنفسه امام القطار ، مضيفين ان الرجل مسن ولم يتوقعوا ان يقدم علي هذا الفعل

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي انها تحولت الي اشلاء ، حيث انفصلت الراس والذراعين عن الجثة.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج اخطارا من شرطة المترو بانتحار رجل اسفل عجلات القطار ، وبالانتقال والاطلاع علي كاميرات المراقبة، تبين ان المنتحر شخصًا يتراوح عمره ما بين 55 و65 عاما كان يقف على رصيف المحطة، وعند دخول المترو المحطة ألقى بنفسه أمام القطار مما أسفر عن مصرعه في الحال، وبالفحص تبين عدم وجود أي أوراق تثبت شخصيته، وتم نقله إلى المستشفى.