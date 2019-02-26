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النيابة تخلى سبيل صاحب كلبى "القاهرة الجديدة" بكفالة 2000 جنيه

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:22 م
النيابة تخلى سبيل صاحب كلبى "القاهرة الجديدة" بكفالة 2000 جنيه واقعة القاهرة الجديدة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل صاحب كلبى القاهرة الجديدة، اللذين عقراً طفلا، بعد مطاردته بالقاهرة الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.
 
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بضبط الكلبين محل الواقعة، حيث تم إيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري، لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما، وبيان عما إذا كان أى منهما يعانى مرضًا من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.
 
تم استكمال التحقيقات، بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين، كما وجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجنى عليه، للاستماع لأقواله فى تلك الواقعة، وذلك مراعاة لصغر سنه وظروفه الصحية والنفسية.
 
 

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