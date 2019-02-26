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النقل تنفى فرض رسوم على الأمتعة الخاصة للركاب بقطارات السكك الحديدية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:52 م
النقل تنفى فرض رسوم على الأمتعة الخاصة للركاب بقطارات السكك الحديدية الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية، تواصل المركز مع وزارة النقل، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أو تحصيل أى رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي المرفق الحيوي.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تحصيل رسوم بقيمة 7 جنيهات على الحمولات ذات الوزن الثقيل فقط، والتي تبدأ من 15 كيلو جرام، ولا يدخل ضمنها الأمتعة الشخصية للركاب، مضيفةً أن هذه الرسوم ليست جديدة أو مستحدثة ولكنها لم تكن مفعلة وسيتم تفعيلها، مُشددةً على وجود رقابة من قبل المحصلين وأفراد الأمن التابعين لشرطة النقل والمواصلات للكشف عن تذاكر القطارات أثناء الرحلة.

 

 


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