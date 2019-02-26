المصريين الأحرار: حملة دولية لمواجهة أكاذيب الإخوان والرد على المزايدات

كتبت إيمان على

أكد حازم هلال، أمين شئون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يعمل يوميا على متابعة ما تثيره صفحات الإخوان على مواقع التواصل، ويجهز كل الأسانيد للرد عليها.

ولفت هلال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحزب ليس لديه لجان إلكترونية بل يعتمد على شعبيته ومدى انتشار صفحته الرسمية، مؤكدا أن الجماعات تعمل على إنشاء أكثر من صفحة مضروبة ووهمية وتعمل على زيادة الحدث كـ"البالونة"، كما أن لديهم قدرة على التمويل التى تمكنهم من الانتشار أكثر إلكترونيا.

وشدد هلال على أن الحزب أيضا أطلق حملة إلكترونية عبر موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر باللغة الإنجليزية، بعنوان (This Is Egypt)، موضحا أن الحملة تهدف إلى مخاطبة العالم بأن مصر نموذج فريد من حضارة وتراث وأصالة وتعايش، وتم تدشين حساب على مواقع التواصل يخاطب دول العالم، والرد على كل الوقائع التى تردد على مواقع التواصل وحقيقتها، وشرح كل المعلومات بشأنها.

كما تم تدشين جروب على "الواتساب" لمخاطبة المراسلين الأجانب للرد على كل الادعاءات التى تثار ضد مصر، موضحا أن الحزب أيضا لديه سيناريوهات لما هو متوقع أن تثيره الجماعة خلال الأيام المقبلة وقام بإعداد ملف واف بشأنها.

وقال حازم هلال إن الحملة تستند للصور الحية من مصر لترويجها عالميا لتكون خير رد على مزاعم المزايدين، مشيرا إلى أن الحزب يسلط الضوء على تلك الأمور، مستخدما الصور التى تعبر عنها لاسيما بأن الصورة خير من آلاف الكلمات.