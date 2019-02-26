المجلس الأعلى للأزهر يقر تطبيق قواعد "الجبر والتيسير" لطلاب الدراسات العليا

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تطبيق قواعد الجبر والتيسير لطلاب الدراسات العليا، فيما عدا القطاعات الثلاثة للكليات الأصلية بجامعة الأزهر.

وتضمنت الموافقة منح طلاب دبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير (التخصص) 1% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة، وذلك للطالب الذي تتغير حالته عند استفادته من تلك النسبة، سواء برفع التقدير أو بتوزيع الزيادة فى الدرجات على المواد التى لم يحصل الطالب فيها على درجة النجاح.

ويقوم الكنترول المختص بإعطاء هذه الدرجات في مادة واحدة أو أكثر، بشرط ألا تزيد نسبة التيسير عن 5% من النهاية العظمى للمادة ولا تضاف إلى المجموع الكلى، أما بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل لاستنفاد فرص الامتحان أو الطلاب الذين يتم امتحانهم فى الفرصة الرابعة، فيتم منحهم 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة. وينص القرار على تطبيق قواعد الجبر والتيسير فى حالة الامتحانات المكونة من جزئين (جزء أول وجزء ثان) لدرجتى الدبلوم والماجستير؛ حيث يستفيد الطالب من قواعد التيسير طبقًا لمجموع الدرجات فى كل جزء.

كما شدد القرار على عدم تطبيق قواعد الجبر والتيسير إلا بعد الانتهاء من رصد جميع درجات مواد دور الامتحان المقرر (تحريرى - شفوى - إكلينكى - عملى). وبالنسبة لمرحلة الدكتوراه، فقد وافق المجلس الأعلى للأزهر على منح الطالب 5% من درجات أعلى اختبار (تحريرى - شفوى - إكلينكى - عملى) وتوزع على اختبار أو أكثر؛ حيث لا تتجاوز نسبة الجبر والتيسير 5% من النهاية العظمى للدرجات لأى اختبار يتم فيه الجبر والتيسير.

فيما تُطبق قواعد الجبر والتيسير على المواد التكميلية أو المقررات الدراسية (المميزة) التى يحددها مجلس الكلية للحصول على درجتى الماجستير ودكتوراه الفلسفة فى الكليات التى تنص لوائحها على ذلك بنسبة 2% فى كل مادة.

ونص القرار على عدم استفادة الطالب من قواعد الجبر والتيسير إلا إذا تغيرت بها حالته من راسب إلى ناجح، فيما يجوز له في حالة عدم استفادته من الدرجات أن يستفيد بها فى المجموع، شريطة أن تتغير حالته، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من دور نوفمبر 2018



