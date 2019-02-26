الكويت تخصص مبلغ 250 مليون دولار أمريكى لخطة الاستجابة فى اليمن

جنيف (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الكويتى ووكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، أن المجاعة فى اليمن تهدد بشبحها العديد من اليمنيين فضلا عن انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن بلاده تخصص 250 مليون دولار أمريكى لخطة الاستجابة فى اليمن.

وقال - خلال مؤتمر المانحين لليمن اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الشرعية اليمنية حريصة على بذل المساعى الحثيثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى الشقيق ونقل صورة واضحة لمعاناة بلد وشعب عزيزين علينا جميعا .

وأضاف "نجتمع اليوم وبعد عام عن آخر لقاء لنا والذى عكسنا خلاله ملامح صورة الوضع المأساوى فى اليمن الشقيق والتى ولشديد الأسف لم تتحسن فالإنسان اليمنى ومنذ أربع سنوات وهو يعانى وضعا مأساويا لم يشهد له التاريخ مثيلا".

وأشار إلى أن مؤشرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعكس حقيقة الأزمة فى اليمن وضخامة الاحتياجات والحاجة الملحة لتحرك سريع وحاسم، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية والإمارات لما يبذلانه من جهود لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وقال إن الكويت استضافت على مدى ما يزيد عن 100 يوم المشاورات السياسية للأطراف اليمنية كما قدم الدعم اللوجستى للمشاورات السياسية التى عقدت فى مملكة السويد التى يسجل هنا كل التقدير لها على جهودها فى هذا المجال والتى أفضت إلى التوصل إلى اتفاق الأطراف اليمنية التى نتمنى أن تتجاوب مع بنود ذلك الاتفاق .

وأوضح أن الكويت واصلت دعمها واهتمامها بالوضع الانسانى والسياسى فى اليمن من خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن بدعمها للشرعية الدولية وسعيها لإنهاء ذلك الصراع المدمر وقبولها باستضافة الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية.