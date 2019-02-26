video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تخصص مبلغ 250 مليون دولار أمريكى لخطة الاستجابة فى اليمن

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:34 م
الكويت تخصص مبلغ 250 مليون دولار أمريكى لخطة الاستجابة فى اليمن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد نائب وزير الخارجية الكويتى ووكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، أن المجاعة فى اليمن تهدد بشبحها العديد من اليمنيين فضلا عن انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن بلاده تخصص 250 مليون دولار أمريكى لخطة الاستجابة فى اليمن.

وقال - خلال مؤتمر المانحين لليمن اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الشرعية اليمنية حريصة على بذل المساعى الحثيثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى الشقيق ونقل صورة واضحة لمعاناة بلد وشعب عزيزين علينا جميعا .

وأضاف "نجتمع اليوم وبعد عام عن آخر لقاء لنا والذى عكسنا خلاله ملامح صورة الوضع المأساوى فى اليمن الشقيق والتى ولشديد الأسف لم تتحسن فالإنسان اليمنى ومنذ أربع سنوات وهو يعانى وضعا مأساويا لم يشهد له التاريخ مثيلا".

وأشار إلى أن مؤشرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعكس حقيقة الأزمة فى اليمن وضخامة الاحتياجات والحاجة الملحة لتحرك سريع وحاسم، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية والإمارات لما يبذلانه من جهود لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وقال إن الكويت استضافت على مدى ما يزيد عن 100 يوم المشاورات السياسية للأطراف اليمنية كما قدم الدعم اللوجستى للمشاورات السياسية التى عقدت فى مملكة السويد التى يسجل هنا كل التقدير لها على جهودها فى هذا المجال والتى أفضت إلى التوصل إلى اتفاق الأطراف اليمنية التى نتمنى أن تتجاوب مع بنود ذلك الاتفاق .

وأوضح أن الكويت واصلت دعمها واهتمامها بالوضع الانسانى والسياسى فى اليمن من خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن بدعمها للشرعية الدولية وسعيها لإنهاء ذلك الصراع المدمر وقبولها باستضافة الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يتعهد بإنهاء الصراع فى اليمن

الأمم المتحدة تعلن وصولها إلى شركة مطاحن البحر الأحمر فى اليمن

الإمارات تخصص دعم إضافى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل خطة أممية فى اليمن

السعودية تتبرع بـ500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة فى اليمن

الكويت

اليمن

مؤتمر المانحين

الحرب فى اليمن




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة