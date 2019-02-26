الكهرباء: تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار بداية يوليو وفقا للخطة المعلنة

كتب سمير حسنى

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العدادات مسبوقة الدفع توضح للمواطن قيمة استهلاكه دون تدخل العنصر البشرى، من خلال القارئ والمحصل، مما يتيح للمواطن التحكم في قيمة الفاتورة.

وحول الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، قال إن الوزارة تراعى البُعد الاجتماعى الاجتماعى، بحيث يكون هناك دعمًا تبادليًا داخل شرائح الاستهلاك بين قليلى وكثيرى الاستهلاك، متوقعًا الإعلان عن الزيادة الجديدة قبل يوليو المقبل.

وتابع بقوله: "المتبقي 3 سنوات فقط لرفع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، "والزيادة فى أول يوليو طبقا للخطة الموجودة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، أن العداد الذكي لا يحتاج لكارت شحن ولكن يكون من خلال مركز للتحكم، ومن مميزاته أنه يبرمج من خلال التحكم في عدم تعدي قيمة معينة والتنسيق مع شركة التوزيع لتحديد القيمة، وعند اقتراب النفاذ يتلقى المواطن رسالة تنبيهية، علاوة على أن العداد مبرمج للحافظ على الأجهزة الكهربائية الداخلية بالمنزل حال حدوث ارتفاع مفاجئ.

وكشف عن أن هناك 7.1 مليون عداد مسبوق الدفع، حيث تم تركيب 10% من العدد السالف ذكره، ومع نهاية عام 2019 تكون الوزارة انتهت من العدد المقرر، للتفرغ والتوسع في مناطق أخرى والوصول إلى 20 مليون عداد ذكي ومسبوق الدفع.

وأكد على حق المواطن في تغيير عداد الكهرباء القديم واستبداله بالمسبوق الدفع، مشيرا إلى أنه يساهم في تقليل قيمة الاستهلاك والفاتورة، بالإضافة إلى أن العداد مسبوق الدفع يسهل شحنه عن طريق الموبايل، والوزارة تسعى إلى تعميمه.