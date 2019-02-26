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الكاتب الصحفى عبده زكى يطالب "الإعلاميين" باتخاذ إجراءات ضد مقدم برنامج "الماتش"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:27 م
الكاتب الصحفى عبده زكى يطالب "الإعلاميين" باتخاذ إجراءات ضد مقدم برنامج "الماتش" الكاتب الصحفى عبده زكى
كتب محمد السيد
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تقدم الكاتب الصحفى  عبده زكى، بشكوى إلى طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين ضد هانى حتحوت مقدم برنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد بتهمة إثارة الفتنة والإضرار بالاستثمارات الرياضية من خلال بث محتوى رياضى كاذب لكسب جماهيرية مؤقتة وزائفة .
 
واقتصر زكى فى شكواه على واقعتين، الأولى زعم مقدم برنامج "الماتش"- الذى تترأسه إلهام أبو الفتح - علمه بأن نادى بيراميدز وافق على تأجيل مباراته مع النادى الأهلى والمدرجة ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر بحيث لا تقام فى الموعد المقرر لها يوم 28 فبراير الجارى، كما زعم علمه بأن إدارة نادى بيراميدز ستوافق على تأجيل المباراة تنفيذا لطلب الأهلى وهذا مناف للحقيقة بدليل أن نادى بيراميدز خاطب جماهير الأهلى بعد وقت قصير بالقول: "ننتظركم يوم 28 فبراير فى الكأس متتأخروش علينا" وهذا أغضب جماهير الأهلى فشنت هجوما لاذعا على بيراميدز وقياداته دون ذنب منهم.
 
وأوضح أن الواقعة الثانية هى أن البرنامج ذاته استفز فى وقت سابق جماهير النادى الزمالك عبر تذكيرهم بنتيجة مباراة ناديهم مع بنى عبيد وفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء بدور الـ32 من بطولة كأس مصر ما دفع جمهور الزمالك لشن هجوم عنيف ضد البرنامج والقناة على موقع التواصل الاجتماعى وطالبوا بوقف بث برنامج الماتش.
 
وتابع: "ولما كان البرنامج المشار إليه ومقدمه والمشرف عليه تجاهلا مبادئ واضحة لضمان تحقيق هدف الرسالة الإعلامية وهى الصدق، والحياد، الموضوعية، تحمل المسئولية، فإننا نناشدكم باتخاذ قرارا بوقف برنامج "الماتش" ومحاسبة القائمين عليه".
 
وتساءل عبده زكى عن ما إذا كان الشخص المذكور مقيد بجداول النقابة أم يعمل بتصريح بالنقابة، مطالبا نقابة الإعلاميين بمخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات  ضد الزميلة إلهام أبو الفتح، رئيس قناة صدى البلد الفضائية نظرا لتجاوزات البرنامج المذكور والمذاع على تلك الوسيلة الإعلامية .
 
 

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