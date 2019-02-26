video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تنجح فى إثبات أحقية مواطن مصرى بمعاش شيخوخة بإيطاليا

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:35 ص
القوى العاملة تنجح فى إثبات أحقية مواطن مصرى بمعاش شيخوخة بإيطاليا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، ببحث طلب المواطن "رضا .أ .ز" المقيم فى مصر ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالى بميلانو عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور معاشا أو تعويض دفعة واحدة، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا وعاد لأرض الوطن والآن بلغ السن القانونية للمعاش 66 عاما.
 
وقام مكتب التمثيل العمالى بناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، بإبلاغ المواطن بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويلة لحسابه البنكى بالقاهرة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يتفقد مكتب شرم الشيخ ويوجه بتجهيز شبكة المعلومات لربطه بالوزارة

وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يسلمان 750 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة