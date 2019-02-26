القوى العاملة تنجح فى إثبات أحقية مواطن مصرى بمعاش شيخوخة بإيطاليا

كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، ببحث طلب المواطن "رضا .أ .ز" المقيم فى مصر ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالى بميلانو عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور معاشا أو تعويض دفعة واحدة، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا وعاد لأرض الوطن والآن بلغ السن القانونية للمعاش 66 عاما.

وقام مكتب التمثيل العمالى بناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، بإبلاغ المواطن بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويلة لحسابه البنكى بالقاهرة.