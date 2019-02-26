القبض على أحد عناصر " داعش " في "سرت" شمال ليبيا

بنغازي )أ ش أ(

ألقت قوة عسكرية ليبية القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش " الإرهابي ، بمنزل أسرته في مدينة "سرت " شمال البلاد.

وأفاد مصدر أمني في تصريح اليوم /الثلاثاء / بثته بوابة "الوسط " الليبية بأن القوة العسكرية حاصرت منزل أسرة الإرهابي ويدعى : إبراهيم صالح القزيري ، واقتحمته ، وألقت القبض عليه ، حيث جرى نقله إلى المنطقة الغربية للمدينة.

وأضاف المصدر أن القزيري كان مسؤولا عما تسمى "إذاعة التوحيد " التابعة لتنظيم "داعش " بمدينة "سرت" ، وذلك خلال فترة تواجده بالمدينة عامي 2015 و2016، كما كان مسؤولا ومشرفا على ما يسمى ب"الدورات الشرعية".