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القبض على أحد عناصر " داعش " في "سرت" شمال ليبيا

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:09 م
القبض على أحد عناصر " داعش " في "سرت" شمال ليبيا الجيش الليبى
بنغازي )أ ش أ(
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 ألقت قوة عسكرية ليبية القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش " الإرهابي ، بمنزل أسرته في مدينة "سرت " شمال البلاد.

وأفاد مصدر أمني في تصريح اليوم /الثلاثاء / بثته بوابة "الوسط " الليبية بأن القوة العسكرية حاصرت منزل أسرة الإرهابي ويدعى : إبراهيم صالح القزيري ، واقتحمته ، وألقت القبض عليه ، حيث جرى نقله إلى المنطقة الغربية للمدينة.

وأضاف المصدر أن القزيري كان مسؤولا عما تسمى "إذاعة التوحيد " التابعة لتنظيم "داعش " بمدينة "سرت" ، وذلك خلال فترة تواجده بالمدينة عامي 2015 و2016، كما كان مسؤولا ومشرفا على ما يسمى ب"الدورات الشرعية".

 

 


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ليبيا

سرت




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