الفنانة الأمريكية باربرا بوشيه تزور مركز أورام أسوان وتخضع للفحوص الطبية

أسوان – عبد الله صلاح

زارت نجمة الفن الأمريكى باربرا بوشيه، مركز أورام أسوان، مساء اليوم، الاثنين، على هامش حضورها مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثالثة.

وصلت الفنانة العالمية لمركز أورام أسوان، وكان فى استقبالها الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المركز، والذى صاحبها فى جولة تفقدية بالمركز الطبى الذى يقدم خدماته لمرضى السرطان من مختلف مدن وقرى صعيد مصر.

وعلى هامش الزيارة، خضعت باربرا بوشيه لبعض الفحوص والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحتها، كما أبدت إعجابها الشديد بالمركز والخدمات المقدمة فيه باعتبارها صرحاً من الصروح الطبية المميزة لوزارة الصحة المصرية.