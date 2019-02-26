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الفتوى والتشريع تلزم هيئة المستشفيات والمعاهد بتنفيذ حكم التعويض لصالح شركة مقاولات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:56 ص
الفتوى والتشريع تلزم هيئة المستشفيات والمعاهد بتنفيذ حكم التعويض لصالح شركة مقاولات محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ،برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ،إلى الزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/3/2010 .
 
وجاء بالفتوى ، أنه بتاريخ 10/8/1971 تسلمت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم قطعة الأرض الكائن بها حاليًّا مستشفى سوهاج التعليمى لإنشاء المستشفى بموجب أمر التكليف رقم 101 بقرار وزير الإسكان، وبتاريخ 2/7/1989 سلمت الشركة المذكورة المستشفى ابتدائيًّا إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلا أنه إزاء عدم تقاضى الشركة جميع مستحقاتها المالية، أقامت الدعوى رقم (6025) لسنة 2005 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة، وبجلسة 28/3/2010 حكمت المحكمة بإلزام الهيئة المذكورة دفع مبلغ مقداره (783657.76) سبعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون جنيهًا وستة وسبعون قرشًا بالإضافة إلى مبلغ مقداره مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التى أصابتها.
 
وأُعلنت الهيئة بالصيغة التنفيذية للحكم، فخاطبت مستشفى سوهاج التعليمى لاتخاذ إجراءات التنفيذ، والتى أفادت بأن المستشفى المذكور تم تسليمه ونقلت تبعيته إلى كلية طب جامعة سوهاج عام 1992، فخاطبت الهيئة كلية الطب بجامعة سوهاج والتى أفادت أن الحكم المذكور لم يصدر فى مواجهتها وأن التمويل ورد إلى المستشفى التعليمى وليس الجامعى قبل تسلم الجامعة للمستشفى، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

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