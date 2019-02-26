الغرفة التجارية السعودية تشارك فى ملتقى مصر الرابع للاستثمار 2 مارس المقبل

تشارك الغرف التجارية السعودية بوفد كبير فى ملتقى مصر الرابع للاستثمار بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس القادم تحت شعار "Together in Africa".

ويتواكب ملتقى مصر الرابع للاستثمار مع اجتماعات مجالس إدارات ولجان الغرفة الإسلامية واتحادات الغرف الأفريقية والعربية والبحر المتوسط وغرفهم المشتركة لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.

يشار إلى أن ملتقى مصر الرابع للاستثمار ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس بأحد فنادق القاهرة بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إنه جارى حاليا انهاء حصر لمشاريع انمائية ذات جدوى اقتصادية حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجين وموردى تكنولوجيا عالمين وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية أثناء ملتقى مصر للاستثمار الرابع.