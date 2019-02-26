video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق ينفى ما نشر بشأن عملية إنزال "للدواعش" خلف القوات العراقية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:03 ص
العراق ينفى ما نشر بشأن عملية إنزال "للدواعش" خلف القوات العراقية قوات الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

نفى الإعلام الأمنى العراقى ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية بشأن عملية إنزال "للدواعش" خلف القوات العراقية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" مساء أمس الإثنين، عن الإعلام الأمني، فى بيان، قوله : "إحدى الوكالات الإخبارية نشرت خبرًا كاذبًا مستخدمة صورًا مفبركة لتضليل الرأى العام"، مبينًا أن "هذه الصور تم نشرها قبل أكثر من سنتين لقوة عسكرية بريطانية أثناء التدريب، فيما ضللت هذه الوكالة الحقيقة لتسوقها للرأى العام على إنها (عملية إنزال للدواعش خلف القوات العراقية(".


وحذر الإعلام الأمنى العراقى "الوكالة ومثيلاتها وكل من يحاول تحريف الحقيقة والعبث بالأمن الوطنى بإسلوب التزييف والفبركة المكشوفة"، متوعدًا بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للردع ولن نسمح بتاتًا بتشويه الحقائق".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الفرنسي يعلن زيارة العراق هذا العام

رئيس الصومال يلتقى قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك

مرصد الإفتاء: العراق يحتل المرتبة الأولى فى مؤشر الإرهاب وداعش ينوع عملياته

صادرات نفط جنوب العراق 3.565 مليون منذ بداية فبراير

العراق يتسلم دفعة ثانية من عناصر داعش من "قوات سوريا الديمقراطية"

العراق

أمن

داعش

قوات الجيش العراقى




لا تفوتك
الموزع أحمد إبراهيم يخطر زوجته الأولى على يد محضر بزواجه رسميا من أنغام

الموزع أحمد إبراهيم يخطر زوجته الأولى على يد محضر بزواجه رسميا من أنغام

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة