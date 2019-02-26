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العاهل السعودى: نتطلع فى أن تسهم قمة شرم الشيخ فى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:44 م
العاهل السعودى: نتطلع فى أن تسهم قمة شرم الشيخ فى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية الملك سلمان
الرياض(أ ش أ)
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أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز - عاهل السعودية - عن تطلع المملكة فى أن تسهم نتائج القمة العربية الأوروبية الأولى، التى عقدت فى شرم الشيخ يومى الأحد، والاثنين، الماضيين فى تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى فى جميع المجالات، وأن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية بين الجانبين لصالح الشعوب والأجيال القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التى بثت النبأ - أن ذلك جاء خلال ترؤس العاهل السعودى جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فى (الرياض) حيث أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج زيارته لمصر، ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وما تم خلالها من تأكيد على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية "المشاطئة " للبحر الأحمر وخليج عدن.

وتطرق الملك سلمان - خلال الجلسة - إلى مشاركة المملكة فى القمة العربية الأوروبية الأولى، ونتائج لقاءاته مع عدد من رؤساء وملوك ورؤساء وزراء الدول المشاركة فى القمة.

وأعرب مجلس الوزراء السعودى عن تهنئة المملكة للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمصر حكومة وشعبًا على نجاح جهودها فى استضافة القمة .

 

 


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