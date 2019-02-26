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الصحة عن دفع 400 جنيه شهريا لكل حامل ومرضعة: "شائعة وتصديقها مصيبة"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:20 م
الصحة عن دفع 400 جنيه شهريا لكل حامل ومرضعة: "شائعة وتصديقها مصيبة" الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، عدم صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تقديم دعم مالى قيمته 400 جنيه شهريا لكل حامل أو مرضعة.
 
وقالت سحر السنباطى ، خلال ورشة عمل عن دور الإعلام فى قضية تنظيم الأسرة المنعقدة فى أحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن تصديق هذه الشائعة سيكون ضربة في مقتل لتنظيم الأسرة، مضيفة: مفيش الكلام ده في الحقيقة.
 
وأعربت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، من انتشار تلك الشائعة فى ظل جهود الدولة لمواجهة القضية السكانية، مضيفة: "هتبقى مصيبة سودة"، لافتة إلى أنه سيتم التواصل مع مباحث الانترنت لمواجهة تلك الظاهرة.

 


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