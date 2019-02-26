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الشيخ محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم لمشروعات الطرق والبنية التحتية "صور"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:53 م
الشيخ محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم لمشروعات الطرق والبنية التحتية "صور" الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
كتبت ريهام عبد الله
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اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، 11 مليار درهم لمشروعات الطرق والبنية التحتية الاتحادية، فى المناطق الشمالية، على هامش جولته الميدانية لزيارة مشروعات الحكومة الاتحادية.

وقال بن راشد "استكملنا اليوم جولتنا الميدانية على مشاريع الحكومة الاتحادية، واعتمدنا 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية فى المناطق الشمالية، جولاتنا مستمرة، ومشاريعنا لن تتوقف، ودولتنا ستبقى منطلقة اقتصاديا وتنمويا ومجتمعيا".

 

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

 

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

 

جولة للشيخ محمد بن راشد
جولة للشيخ محمد بن راشد

 

حاكم دبى
حاكم دبى

 

وكان حاكم دبى، قد اعتمد خطة بقيمة 23 مليار درهم، لبناء 34 ألف وحدة سكنية، على مدار 6 سنوات، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين فى إرجاء الدولة.

 

محمد بن راشد
محمد بن راشد

 


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