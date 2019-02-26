السيطرة على 5 حرائق متفرقة بمراكز محافظة سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة، من السيطرة على 5 حرائق متفرقة بدائرة المديرية دون حدوث خسائر بالأرواح.

جاء الحريق الأول بدائرة قسم ثان، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من أوراق الأشجار المتساقطة أعلى كشك ألوميتال 3×3 متر خالى، ومغلق تابع لوزارة التنمية المحلية نتيجة ماس كهربائى بأحد أعمدة الإنارة المجاورة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة .

أما الحريق الثانى فكان بمركز شرطة دار السلام بناحية العقارية دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد ع ع ف" 56 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" .

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة .

الحريق الثالث بمركز شرطة جزيرة شندويل بمخلفات الأشجار بمزرعة موالح تابعة لوزارة الزراعة دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات والحشائش بالمزرعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" .

وبسؤال "أحمد ا ا" 53 سنة مهندس زراعى وكيل المزرعة ويقيم بها، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق قيام أحد المارة إلقاء عقب سيجارة، وأضاف باحتراق "12" شجرة موالح على مساحة 50 مترا، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

وجاء الحريق الرابع بدائرة مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بناحية نجع عباس دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق أعلى سطح منزل ملك "إبراهيم م ا" 17 سنة طالب ويقيم بذات الناحية، وامتد لأسطح منزلين مجاورين ملك كل من، "محمود ع ع ع" 39 سنة عامل و"عبد الباسط ا ع ى" 58 سنة عامل، ويقيمان بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، وأضافوا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

وأنهت قوات الحماية أعمال السيطرة الحرائق وإخمادها بدائرة مركز شرطة المنشأه، حيث نشب حريق بمحول كهرباء بناحية العنبرية دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالمفتاح العمومى المغذى للمحول، وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال "أيمن ا ع" 40 سنة فنى بهندسة كهرباء المنشاه ويقيم دائرة المركز، قرر بنشوب الحريق بالمفتاح العمومى المغذى للمحول نتيجة حدوث ماس كهربائى بالمفتاح، وجارى الإصلاح، وتم إخطار هندسة كهرباء المنشأة لاتخاذ اللازم، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.