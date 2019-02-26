السيطرة على حريق بحديقة الإذاعة والتليفزيون بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السد فلاح

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق شب فى الحديقة المواجهة لمبنى تليفزيون وإذاعة القناة ، بوسط مدينة الإسماعيلية، بحى الشيخ زايد، وامتد إلى داخل حديقة المبنى.

وانتقل المهندس عبد الله الزغبى ، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحريق، وبرفقته قيادات مديرية الأمن، بإشراف اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق الذى استمر أكثر من ساعة.

وتقوم قوات الدفاع المدنى بعمليات التبريد، لضمان عدم امتداده لأماكن أخرى أو اشتعاله مرة أخرى.