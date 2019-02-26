السجن 10 سنوات لعضوين بجماعة الإخوان الإرهابية لحيازتهما مولوتوف بالشرقية

عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، 2 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن 10 سنوات لحيازتهما أسلحة وذخيرة ومولوتوف والتحريض علي العنف بدائرة مركز أبوحماد.

تعود أحداث القضية رقم 15570 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة أبوحماد، عندما أحال المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، " السيد ع م س" و" محمود ر" من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لحيازتهما أسلحة ذخيرة ومولوتوف وقيامهم بالتحريض عن العنف فى دائرة أبوحماد، لدائرة إرهاب الشرقية التي أصدرت حكمها المتقدم.