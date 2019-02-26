السجن المشدد 5 سنوات لأول خلية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابى من الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم، خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابى، مكونة من 12 عنصرا محبوسا منهم 6 بالسجن المشدد 5 سنوات.

وتعود أحداث القضية رقم 51717 لسنة 2014، جنايات منيا القمح، المتهم فيها 12 عضوا من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى، يتزعم الخلية "خالد مغاوري" وتم القبض على 6 من أعضاء الخلية.

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب قد أحالت 12 من أفراد الخلية العنقودية التى كونها خالد مغاورى، وتعد أول خلية تضبط بمصر على اتصال بداعش إلى دائرة إرهاب الشرقية.

بداية اكتشاف الخلية، بتوافر معلومات لدى جهاز الأمن الوطنى عن قيام "خالد مغاورى" 37 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية بتكوين خلية عنقودية على اتصال بتنظيم داعش بالخارج.

وأوضحت المعلومات أن مغاورى من أصحاب الفكر التكفيرى وبدأ فى ممارسته بالمرحلة الإعدادية وكان على علاقة قوية بأحد المشايخ المتشددين بمنيا القمح، وكان يصحبه معه إلى مسجد الصحابة بالمدينة وأنه هرب من السجن فى أحداث ثورة 25 يناير ثم تم القبض عليه، وسبق اعتقاله 48 مرة فى الفترة من 1997 وحتى عام 2005 ومتهم فى تفجيرات حى الحسين وأن والده توفى خلال فترة حبسه، وأنه على علاقة بعضو قيادى بتنظيم القاعدة بالخارج، حيث يقوم بتجميع المعلومات له عن نوعية السلاح والمعدات المستخدمة فى مصر مقابل قيام تنظيم القاعدة بمده بالمال، وتم محاكمة الخلية بالإعدام شنقا لجميع أعضائها، وقاموا بعمل نقض على الحكم ليتم إعادة المحاكمة من جديد، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.