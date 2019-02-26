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السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بخطف طفل وطلب فدية من أسرته بسوهاج

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:16 م
السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بخطف طفل وطلب فدية من أسرته بسوهاج محكمة جنايات سوهاج-ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "حمادة.أ.ع" عاطل و"معتمد.خ" عامل و"عمرو.ف" عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم لاتهامهم بخطف الطفل المجنى عليه "مؤمن .م" 3 سنوات لطلب فدية من أسرته مليون جنيه بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن أبو النجا ووليد سيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2018 بدائرة مركز طما، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه بخطفه واختفائه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء واقعة خطف الطفل قاموا باستقلال دراجة بخارية "توك توك" وقاموا بانتظار الطفل حتى خروجه للعب أمام منزله وقاموا بخطفه وقام الطفل بالصراخ إلا أن أحد المتهمين ضربه على رأسه وتوجهوا به إلى أحد الأماكن البعيدة وطلبوا فدية مليون جنيه من أسرته.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد مكان الطفل والقبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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