السجن المؤبد لتاجر مخدرات بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة تاجر مخدرات مقيم دائرة منيا القمح، بالسجن المؤبد لحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

وتعود أحداث القضية رقم 55528 لسنة 2018، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد أحمد حسن، رئيس المباحث من ضبط "محمد ح ت " تاجر مخدرات ومقيم دائرة المركز، لحيازته كمية من المواد المخدرة، وتم إحالته لنيابة منيا القمح التي قررت برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، إحالة المتهم لجنايات الزقازيق التي قضت بمحاكمته بالسجن المؤبد.