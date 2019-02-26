الرقابة المالية تصدر النظام الأساسى لأول اتحاد للأوراق المالية

كتب هانى الحوتى

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.

أوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال المصرى يتم تأسيس كيان – مهنى ذاتى التنظيم – من العاملين بنشاط سوق راس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد- ودياً- خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها، على أن يقوم الاتحاد في حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودي خلال هذه المدة برفع هذه الشكاوى للهيئة مرفقاً بها تقريرعن موقفها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ التوصل إلى الحل الودي أو فوات المدة المشار إليها، بحسب الأحوال>

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد المصري للأوراق المالية يختص بوضع "ميثاق شرف المهنة" للعاملين في مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة ، بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وأضاف عمران، أن الاتحاد سيسمح له بممارسة دوره بإبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات القوانين – مستقبلا - واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.

ونوه عمران بأن أحكام النظام الأساسى للاتحاد التى صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 قد منحت الإتحاد إمكانية إصدار تدابير على أعضائه وفقاً للائحة الجزاءات التي تعدها الجمعية العامة للاتحاد وتعتمدها الهيئة، وبما لا يتعارض مع التدابير التي تتخذها الهيئة أو البورصة المصرية.

كما نصت على أن يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال أجهزته الممثلة فى الجمعية العامة المُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقاً لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية ، ومجلس إدارة منتخب والمكون من تسعة أعضاء ، بجانب اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العام ، إلى جانب الإدارة التنفيذية للإتحاد والتى يرأسها مدير تنفيذي عام متفرغ يتم تعييه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسييرعمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

وأكد رئيس الهيئة أن كل شركة عاملة في مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 تعد عضواً بالاتحاد المصري للأوراق المالية بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة ، وتزول صفة عضوية الإتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط.

وأضاف أنه بمجرد نشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية ستسرع الهيئة فى تأسيس الاتحاد من خلال تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لإنعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.