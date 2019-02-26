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الرئيس التنفيذى لأرامكو: صناعة النفط تواجه "أزمة فهم"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:35 م
الرئيس التنفيذى لأرامكو: صناعة النفط تواجه "أزمة فهم" أرامكو السعودية
رويترز
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قال الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، إن صناعة النفط تواجه "أزمة فهم"، وإن وجهات نظر بعض المراقبين التى ترى أن نهاية النفط تقترب مع تنامى استخدام السيارات الكهربائية هى غير منطقية ولا تقوم على الحقائق.

وأبلغ أمين الناصر، الرئيس التنفيذى لشركة النفط الوطنية بأكبر بلد مصدر للخام فى العالم، فى لندن أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط زيادة كبيرة، مدفوعا فى الأساس بقطاع النقل.

وقال "صناعتنا تواجه أزمة فهم مع عدد من الأطراف ذات الصلة.. مزايانا التقليدية متمثلة فى معروض وفير يُعتمد عليه وبسعر فى المتناول غير كافية لتلبية توقعات المجتمع اليوم".

ودعا إلى مزيد من الاستثمار فى قطاع النفط والغاز لتلبية النمو فى المستقبل، وقال إن على صناعة النفط أن "ترد على النظريات المبالغ فيها مثل نظرية ذروة الطلب النفطى".

ويتوقع كثيرون أن يبلغ الطلب على النفط ذروته خلال السنوات المقبلة فى ظل تشديد معايير الانبعاثات فى أنحاء العالم ونمو الطلب على السيارات الموفرة فى استهلاك الوقود ومصادر الطاقة المتجددة.


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