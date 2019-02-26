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الداخلية تضبط 44 هاربا من أحكام قبل عبورهم الموانئ

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:45 ص
الداخلية تضبط 44 هاربا من أحكام قبل عبورهم الموانئ حملة أمنية-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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نجحت جهود إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لأمن الموانئ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأقسام البحث الجنائى بإدارات شرطة موانئ "الإسكندرية، السلوم البرى، دمياط البحرى، الأقصر الجوى، أسوان النهرى، نويبع، أسيوط الجوى، سفاجا" في ضبط 44 هاربا من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا متنوعة.
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة والكافية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد وتكثيف الجهود لرفع معدلات الضبط لدرء ومنع كل ما يُشكل تهديد أو يمس بالأمن القومى للبلاد.
 
 
 
 

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