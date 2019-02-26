ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، إن القوات الأمريكية استهدفت معسكر تدريب تابع لحركة الشباب بالقرب من شبيلي بمنطقة هيران (وسط الصومال) كان يتم استخدامه في إطلاق هجمات مسلحة.



وأوضحت القيادة في بيان "يُعتقد أن هذه الغارة الجوية أدت لمقتل 20 إرهابياً ودمرت مركبة واحدة".



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ غارات جوية بشكل منتظم في الصومال دعمًا للحكومة الرسمية التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تقاتل ضد حركة الشباب منذ سنوات.